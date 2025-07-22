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Голова МЗС Франції відвідав Суми і Харків, які зазнають постійних російських ударів

Жан-Ноель Барро на власні очі побачив наслідки російського терору.

Голова МЗС Франції відвідав Суми і Харків, які зазнають постійних російських ударів
Голова МЗС Франції відвідав Харків
Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відвідав Харків разом із головою МЗС України Андрієм Сибігою, де обговорили, як мобілізувати підтримку для українців під атаками.

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Про це Сибіга повідомив у соцмережі X

"Разом з міністром Барро ми відвідали місто-герой Харків. Я вдячний Жану-Ноелю за його мужність та солідарність. Раніше він був першим міністром закордонних справ, який відвідав Суми. Такі візити дуже важливі. Вони показують нашому народу, що ми не самотні", – написав він.

Сибіга зазначив, що Барро на власні очі побачив наслідки російського терору проти Харкова - у місті пошкоджені житлові райони та критично важлива цивільна інфраструктура.

Харків, наслідки обстрілу
Фото: МЗС
Харків, наслідки обстрілу

"Це чітко демонструє, як Путін посилює терор замість того, аби погодитися на повне та безумовне припинення вогню. Україна використає кожну можливість для досягнення справедливого та тривалого миру. Російський терор не може і не зламає дух нашого народу. Життя триває, студенти продовжують навчатися, а місто розвивається. Харків стоїть гордо та гордо", - наголосив міністр. 

Сибіга підкреслив, що наше завдання - мобілізувати максимальну міжнародну підтримку для міст і громад, які зазнають постійних російських ударів; зміцнити повітряний щит та підвищити стійкість перед наступною зимою. Ці питання він обговорив із Барро.

"Ми вдячні президенту Макрону, міністру Барро та всьому французькому народу. Франція зробила великий внесок у стійкість та опір України. Наша боротьба стосується не лише України, а й спільного європейського майбутнього та безпеки. Україна є його неподільною частиною та донором", - додав Сибіга. 

Андрій Сибіга і Жан-Ноель Барро
Фото: МЗС
Андрій Сибіга і Жан-Ноель Барро

Як повідомлялося, у понеділок міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув до України з дводенним візитом.
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