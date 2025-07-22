Очільник МЗС Франції закликав Ізраїль пустити журналістів до Смуги Гази

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Ізраїль дозволити журналістам доступ до Смуги Гази, де склалася “катастрофічна гуманітарна ситуація".

Про це пише Politico.

“Я прошу, щоб вільна та незалежна преса мала доступ до Гази, щоб показати, що там відбувається, і свідчити про це”, – сказав він в інтерв'ю радіостанції France Inter.

Ізраїль жорстко контролює доступ ЗМІ до обложеного прибережного анклаву. Зауваження Барро прозвучали наступного дня після того, як асоціація журналістів новинного агентства Agence France-Presse заявила, що їхні колеги в Газі помирають від голоду.

У заяві йдеться, що одна людина, яка працювала в AFP з 2010 року як фрілансер і фотограф, сказала: “Моє тіло худе, і я більше не можу працювати”.

На запитання про ситуацію з журналістами AFP у Газі Барро відповів: “Ми сподіваємося, що зможемо евакуювати деяких журналістів-співробітників у найближчі тижні”.

Міністр закордонних справ Франції також розкритикував тактику Ізраїлю в Газі.

“Більше немає жодного виправдання для військових операцій ізраїльської армії в Газі. Це наступ, який погіршить і без того катастрофічну ситуацію, що спричинить нові примусові переміщення населення, які ми рішуче засуджуємо”, – заявив він.