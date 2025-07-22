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Очільник МЗС Франції закликав Ізраїль пустити журналістів до Смуги Гази

Ізраїль жорстко контролює доступ ЗМІ до обложеного прибережного анклаву.

Очільник МЗС Франції закликав Ізраїль пустити журналістів до Смуги Гази
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Ізраїль дозволити журналістам доступ до Смуги Гази, де склалася “катастрофічна гуманітарна ситуація".

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Про це пише Politico.

“Я прошу, щоб вільна та незалежна преса мала доступ до Гази, щоб показати, що там відбувається, і свідчити про це”, – сказав він в інтерв'ю радіостанції France Inter.

Ізраїль жорстко контролює доступ ЗМІ до обложеного прибережного анклаву. Зауваження Барро прозвучали наступного дня після того, як асоціація журналістів новинного агентства Agence France-Presse заявила, що їхні колеги в Газі помирають від голоду.

У заяві йдеться, що одна людина, яка працювала в AFP з 2010 року як фрілансер і фотограф, сказала: “Моє тіло худе, і я більше не можу працювати”.

На запитання про ситуацію з журналістами AFP у Газі Барро відповів: “Ми сподіваємося, що зможемо евакуювати деяких журналістів-співробітників у найближчі тижні”.

Міністр закордонних справ Франції також розкритикував тактику Ізраїлю в Газі.

“Більше немає жодного виправдання для військових операцій ізраїльської армії в Газі. Це наступ, який погіршить і без того катастрофічну ситуацію, що спричинить нові примусові переміщення населення, які ми рішуче засуджуємо”, – заявив він.

  • Ізраїль розпочав вторгнення у Смугу Гази в жовтні 2023 року після терористичної атаки бойовиків ХАМАС на території Ізраїлю, унаслідок якої загинуло понад 1000 людей. За даними міжнародних спостерігачів та місцевих чиновників, у війній Армії оборони Ізраїлю проти ХАМАСу у Газі загинули десятки тисяч людей.
  • Міністри закордонних справ 28 країн та комісар ЄС з гуманітарної допомоги вчора засудили Ізраїль країну за “мізерну допомогу та нелюдські вбивства цивільних жителів, включно з дітьми”.
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