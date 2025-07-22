У ЄС побоюються, що Росія використовуватиме лівійців для міграційного терору Європи

Брюссель хоче переговорів, але режим Хафтара не демонструє готовності до розмов після того, як європейські посадовці відмовилися фотографуватися з лівійськими міністрами, аби не легітимізувати їх.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер вважає, що ЄС повинен залишатися готовим до переговорів з лівійським керівником Халіфою Хафтаром, аби завадити російському керманичу Путіну перетворити міграцію з цієї країни на зброю. Про це він сказав у розмові з Politico.

Бруннер висловив занепокоєння посиленням російського впливу в Лівії. Він вважає, що населення країни Москва може використати для тиску на своїх опонентів.

"Звісно, є загроза, що Росія використає мігрантів та питання міграції загалом як зброю проти Європи. Подібне відбувається, і, звичайно, ми також боїмося, що Росія має намір зробити те саме з Лівією", – прокоментував комісар.

Кількома тижнями раніше Хафтар вигнав з країни Бруннера і ще декількох європейських міністрі. Бруннера на додачу оголосили персоною нон грата за відмову фотографуватися з міністрами режиму Хафтара, аби не легітимізувати їх. Хафтар контролює Лівійську національну армію і керує східною Лівією в режимі військової диктатури. Захід занепокоєний через посилення співпраці Лівії та Росії і намагається спонукати Хафтара до переговорів.

"Ми, звичайно, готові продовжувати переговори в будь-який час. На мою думку, це терміново необхідно. Все ще є канали комунікації на технічному рівні, які працюють дуже добре", – додав Брюннер.

Про наплив лівійських мігрантів повідомляли Італія та Греція, до чиїх берегів вони прибувають на плотах. ЄС побоюється, що Путін використає лівійських мігрантів так само, як використав представників інших країн для терору країн Східної Європи – Польщі й Литви.

Брюннер каже, що загроза російського впливу на Лівію не залишила Європі вибору, тож вона має говорити з Хафтаром і "викладати наші думки на стіл, коли йдеться про міграційну дипломатію". Це означає, що перемовини про мігрантів будуть поєднувати з допомогою Лівії та полегшенням шляху отримання європейських віз її громадянам.