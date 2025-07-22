Адміністрація Трампа оприлюднила документи ФБР про Мартіна Лютера Кінга

Члени родини борця за права людини були проти розсекречення.

У Сполучених Штатах після майже пів століття перебування під грифом секретності були оприлюднені 230 тисяч сторінок матеріалів, зібраних ФБР та ЦРУ щодо життя та смерті Мартіна Лютера Кінга.

Як пише BBC, розкрити для громадськості документи щодо легендарного борця за рівність прав темношкірого населення обіцяв перед виборами Дональд Трамп. При цьому діти Кінга були проти публікації, побоюючись "використання даних для того, щоб підірвати спадщину батька".

З документів відомо, що ФБР було організовано постійне спостереження за Мартіном Лютером Кінгом. Матеріали також містять відомості про розслідування вбивства проповідника, яке відбулося 4 квітня 1968 року у Мемфісі.

Критики Дональда Трампа вважають, що оприлюднення тисяч сторінок "справи Кінга", так само як і матеріалів про вбивство президента Кеннеді, є способом відволікти громадськість від скандальних "списків Епштейна", в яких може міститися ім'я чинного глави держави.