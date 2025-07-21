Данія закликала посилити розвідувальну співпрацю у європейських портах

Міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор закликав до тіснішої координації розвідок і обміну розвідданими у європейських портах.
Про це він заявив перед початком зустрічі Європейського портового альянсу, де виступає співорганізатором разом з єврокомісаром з внутрішніх справ і міграції Магнусом Бруннером, пише DR.
За словами міністра, щодня через данські води проходять сотні вантажних суден, багато з яких перевозять тисячі контейнерів. І проводити перевірки всіх — це надто складне завдання, тому потрібно діяти на основі розвідданих і тісно координувати роботу з європейськими партнерами.
- Питання безпеки у, зокрема, Балтійському морі, особливо актуальне після низки інцидентів із пошкодженими підводними кабелями. У справах фігурували судна російського "тіньового флоту".
- У червні винищувачі Британії перехопили російський літак-шпигун над Балтією.
- Данія заявила, що розгорнула два безпілотні надводні апарати, щоб посилити спостереження на морі. Вони будуть виконувати свої завдання в Балтійському морі, в Північному морі та в інших внутрішніх водах країни.
- А з 1 липня Німеччина запровадила новий захід проти «тіньового флоту» Росії. Тепер федеральні служби запитують судна, що прямують на схід поблизу острова Фемарн у Балтійському морі, про наявність страхування від шкоди, заподіяної розливом нафти.