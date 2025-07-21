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Данія закликала посилити розвідувальну співпрацю у європейських портах

Самотужки перевіряти всі судна і контейнери, які вони перевозять, дуже складно.

Данія закликала посилити розвідувальну співпрацю у європейських портах
Балтійське море
Фото: Lehtikuva

Міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор закликав до тіснішої координації розвідок і обміну розвідданими у європейських портах. 

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Про це він заявив перед початком зустрічі Європейського портового альянсу, де виступає співорганізатором разом з єврокомісаром з внутрішніх справ і міграції Магнусом Бруннером, пише DR.

За словами міністра, щодня через данські води проходять сотні вантажних суден, багато з яких перевозять тисячі контейнерів. І проводити перевірки всіх — це надто складне завдання, тому потрібно діяти на основі розвідданих і тісно координувати роботу з європейськими партнерами.

  • Питання безпеки у, зокрема, Балтійському морі, особливо актуальне після низки інцидентів із пошкодженими підводними кабелями. У справах фігурували судна російського "тіньового флоту".
  • У червні винищувачі Британії перехопили російський літак-шпигун над Балтією.
  • Данія заявила, що розгорнула два безпілотні надводні апарати, щоб посилити спостереження на морі. Вони будуть виконувати свої завдання в Балтійському морі, в Північному морі та в інших внутрішніх водах країни.
  • А з 1 липня Німеччина запровадила новий захід проти «тіньового флоту» Росії. Тепер федеральні служби запитують судна, що прямують на схід поблизу острова Фемарн у Балтійському морі, про наявність страхування від шкоди, заподіяної розливом нафти.
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