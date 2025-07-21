Данія закликала посилити розвідувальну співпрацю у європейських портах

Самотужки перевіряти всі судна і контейнери, які вони перевозять, дуже складно.

Міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор закликав до тіснішої координації розвідок і обміну розвідданими у європейських портах.

Про це він заявив перед початком зустрічі Європейського портового альянсу, де виступає співорганізатором разом з єврокомісаром з внутрішніх справ і міграції Магнусом Бруннером, пише DR.

За словами міністра, щодня через данські води проходять сотні вантажних суден, багато з яких перевозять тисячі контейнерів. І проводити перевірки всіх — це надто складне завдання, тому потрібно діяти на основі розвідданих і тісно координувати роботу з європейськими партнерами.