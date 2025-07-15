​Данія та Швеція доєднаються до закупівлі комплексів Patriot для України

Наразі не повідомляється, про які суми йдеться.

Данія та Швеція підтримують фінансування закупівлі комплексів ППО Patriot для України.

Про це повідомляє Sky News.

Як заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, цей крок показує, що Америка, схоже, “приєдналася до правильного боку... і передасть системи Patriot, якщо їх можна буде профінансувати”.

“Данія також зробить свою частину роботи”, - додав Ларс Локке Расмуссен.

Крім того, міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що Мальме також вітає рішення США.

“Швеція зробить свій внесок”, - наголосив він.