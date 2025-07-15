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​Данія та Швеція доєднаються до закупівлі комплексів Patriot для України

Наразі не повідомляється, про які суми йдеться.

​Данія та Швеція доєднаються до закупівлі комплексів Patriot для України
Ілюстративне фото
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Данія та Швеція підтримують фінансування закупівлі комплексів ППО Patriot для України.

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Про це повідомляє Sky News

Як заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, цей крок показує, що Америка, схоже, “приєдналася до правильного боку... і передасть системи Patriot, якщо їх можна буде профінансувати”.

“Данія також зробить свою частину роботи”, - додав Ларс Локке Расмуссен.

Крім того, міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що Мальме також вітає рішення США. 

“Швеція зробить свій внесок”, - наголосив він.
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