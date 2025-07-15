​Данія та Швеція доєднаються до закупівлі комплексів Patriot для України

Данія та Швеція підтримують фінансування закупівлі комплексів ППО Patriot для України.
Про це повідомляє Sky News.
Як заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, цей крок показує, що Америка, схоже, “приєдналася до правильного боку... і передасть системи Patriot, якщо їх можна буде профінансувати”.
“Данія також зробить свою частину роботи”, - додав Ларс Локке Расмуссен.
Крім того, міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що Мальме також вітає рішення США.
“Швеція зробить свій внесок”, - наголосив він.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ФРН відіграватиме вирішальну роль у закупівлі у США систем ППО Patriot для України.
- Трамп заявив, що Штати надішлють Україні ЗРК Patriot. Він сказав, що це необхідно для захисту країни, оскільки президент Росії Володимир Путін "гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить". Президент США також говорив, що розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет JASSM.