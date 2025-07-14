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ЗМІ: Трамп розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет JASSM

і ракети можуть бути використані українськими F-16.

ЗМІ: Трамп розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет JASSM
JASSM missile
Фото: Вікіпедія

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість постачання крилатих ракет повітряного базування JASSM Збройним силам України, пише Military Watch Magazine з посиланням на джерела.

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Military Watch Magazine уточнює, що чутки про можливе постачання JASSM з'явилася на тлі тверджень ще двох неназваних джерел, що у Вашингтоні розглядають можливість відправки неназваного класу ракет великої дальності, здатних вражати цілі в глибині Росії.

Це також тісно пов'язано із заявою президента Трампа про те, що він дозволить постачання Україні ще однієї системи ППО Patriot. Тоді ж Трамп також натякнув на постачання інших передових систем озброєння.

Ці ракети можуть бути використані українськими F-16, які, попри застарілі модифікації часів Холодної війни, здатні ефективно запускати такі озброєння з тилу. 

Далекобійні ракети JASSM були прийняті на озброєння у 2003 році. Ракети поєднують обмежені стелс-характеристики, висока точність наведення та бойова частина масою 450 кг. 

Ракету використовують лише чотири країни, зокрема Польща, яка отримала 110 одиниць для своїх F-16. Експортна політика США щодо JASSM є суворою, що раніше перешкоджало постачанню, наприклад, Південній Кореї у 2010-х роках.

Українські винищувачі Су-27 і Су-24М уже адаптовані для запуску британських Storm Shadow і французьких SCALP, які мають схожі характеристики з JASSM. Однак дефіцит європейських крилатих ракет спонукає до постачання американських JASSM, що значно підвищить бойові можливості українських F-16, говорять аналітики.

  • Раніше повідомлялося, що Трамп оголосить новий план озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.
  • Трамп заявив вчора, що Штати надішлють Україні ЗРК Patriot. Він сказав, що це необхідно для захисту країни, оскільки президент Росії Володимир Путін "гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить".
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