До 14 років ув'язнення засудили колаборанта який допомагав окупантам створювати "тюрму" в Херсоні

Херсонський міський суд визнав винним у колабораційній діяльності колишнього заступника начальника відділу державної установи "Північна виправна колонія №90", ідеться у повідомленні ДБР.
Відомо, що після тимчасової окупації Херсону чоловік добровільно перейшов на бік ворога. За його участі окупанти створили фейкову пенітенціарну установу, що функціонувала за законами РФ.
"Фігурант обійняв у ній керівну посаду, отримував зарплатню в рублях, мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів загарбників і право носіння зброї", — зазначають у відомстві.
Крім того, він публічно склав присягу на вірність РФ та отримав російський паспорт.
Після звільнення Херсону зрадник не встиг втекти та переховувався у місті. Його затримали працівники ДБР спільно з СБУ.
- СБУ та Нацполіція викрили у Херсоні сімох колаборантів, які працювали на росіян під час окупації Херсона.