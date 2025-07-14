До 14 років ув'язнення засудили колаборанта який допомагав окупантам створювати "тюрму" в Херсоні

Під час окупації Херсона він публічно склав присягу на вірність РФ та отримав російський паспорт.

Херсонський міський суд визнав винним у колабораційній діяльності колишнього заступника начальника відділу державної установи "Північна виправна колонія №90", ідеться у повідомленні ДБР.

Відомо, що після тимчасової окупації Херсону чоловік добровільно перейшов на бік ворога. За його участі окупанти створили фейкову пенітенціарну установу, що функціонувала за законами РФ.

"Фігурант обійняв у ній керівну посаду, отримував зарплатню в рублях, мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів загарбників і право носіння зброї", — зазначають у відомстві.

Крім того, він публічно склав присягу на вірність РФ та отримав російський паспорт.

Після звільнення Херсону зрадник не встиг втекти та переховувався у місті. Його затримали працівники ДБР спільно з СБУ.