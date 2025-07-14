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Ворог завдав авіаударів по Костянтинівці на Донеччині

Зруйновані багаквартирні і приватні будинки.

Ворог завдав авіаударів по Костянтинівці на Донеччині
обстріли Костянтинівки
Фото: Сергій Горбунов

Російські війська завдали трьох авіаударів ФАБами по Костянтинівці Донецької області, руйнувань зазнали будинки і заклад освіти.

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Про це повідомляє начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Фото: Сергій Горбунов

"14 липня 2025 року о 05:10 ранку російські війська завдали чергового авіаудару по місту. За попередніми даними ворог застосував авіабомби типу ФАБ-250. Загалом зафіксовані три удари. Жертв серед цивільного населення, на щастя, немає", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ударів пошкоджені п’ять багатоквартирних і п’ять приватних будинків. Ударна хвиля знову пошкодила будівлю місцевого закладу освіти, яка вже неодноразово зазнавала ворожих атак.

Фото: Сергій Горбунов

Очільник МВА закликав жителів не ігнорувати загрозу, дбати про безпеку та за можливості евакуюватися до безпечніших регіонів.
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