Російські війська завдали трьох авіаударів ФАБами по Костянтинівці Донецької області, руйнувань зазнали будинки і заклад освіти.

Про це повідомляє начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Фото: Сергій Горбунов

"14 липня 2025 року о 05:10 ранку російські війська завдали чергового авіаудару по місту. За попередніми даними ворог застосував авіабомби типу ФАБ-250. Загалом зафіксовані три удари. Жертв серед цивільного населення, на щастя, немає", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ударів пошкоджені п’ять багатоквартирних і п’ять приватних будинків. Ударна хвиля знову пошкодила будівлю місцевого закладу освіти, яка вже неодноразово зазнавала ворожих атак.

Фото: Сергій Горбунов

Очільник МВА закликав жителів не ігнорувати загрозу, дбати про безпеку та за можливості евакуюватися до безпечніших регіонів.