Російські війська завдали трьох авіаударів ФАБами по Костянтинівці Донецької області, руйнувань зазнали будинки і заклад освіти.
Про це повідомляє начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
"14 липня 2025 року о 05:10 ранку російські війська завдали чергового авіаудару по місту. За попередніми даними ворог застосував авіабомби типу ФАБ-250. Загалом зафіксовані три удари. Жертв серед цивільного населення, на щастя, немає", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок ударів пошкоджені п’ять багатоквартирних і п’ять приватних будинків. Ударна хвиля знову пошкодила будівлю місцевого закладу освіти, яка вже неодноразово зазнавала ворожих атак.
Очільник МВА закликав жителів не ігнорувати загрозу, дбати про безпеку та за можливості евакуюватися до безпечніших регіонів.