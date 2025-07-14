Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона, є постраждалі

Російські війська атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки поранень зазнали троє людей.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 13:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсон. Через удар ворожого дрона постраждали троє чоловіків, яким 57, 54 та 60 років", — ідеться у повідомленні.
В усіх потерпілих діагностували вибухові травми, а також уламкові поранення кінцівок та тулуба.
Постраждалі отримують необхідну меддопомогу.
- Сьогодні вранці російські військові атакували з безпілотника зупинку громадського транспорту в Херсоні. Чоловіки 75 і 57 років отримали вибухову травму та уламкові поранення.