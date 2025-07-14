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Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона, є постраждалі

Троє чоловіків зазнали численних травм.

Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона, є постраждалі
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

Російські війська атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки поранень зазнали троє людей. 

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 13:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсон. Через удар ворожого дрона постраждали троє чоловіків, яким 57, 54 та 60 років", — ідеться у повідомленні. 

В усіх потерпілих діагностували вибухові травми, а також уламкові поранення кінцівок та тулуба. 

Постраждалі отримують необхідну меддопомогу.

  • Сьогодні вранці російські військові атакували з безпілотника зупинку громадського транспорту в Херсоні. Чоловіки 75 і 57 років отримали вибухову травму та уламкові поранення. 
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