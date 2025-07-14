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Головне за ніч та ранок понеділка, 14 липня: понад 200 боєзіткнень, обіцянки Трампа та Грема, Келлог в Києві

Нічна повітряна атака, 212 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок понеділка, 14 липня: понад 200 боєзіткнень, обіцянки Трампа та Грема, Келлог в Києві
Ліквідація наслідків ворожої атаки
Фото: ДСНС

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що Штати надішлють Україні ЗРК Patriot.

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Він сказав, що це необхідно для захисту країни, оскільки президент Росії Володимир Путін "гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить".

"Ми надішлемо їм Patriot, які їм конче потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", – сказав Трамп журналістам на об’єднаній базі Ендрюс.

Трамп не сказав, скільки саме Patriot він планує відправити до України, але зазначив, що Європейський Союз відшкодує Сполученим Штатам їх вартість. "Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме цього ми хочемо", – сказав Трамп.

Він планує зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте цього тижня, щоб обговорити Україну та інші питання.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував жорсткіші заходи США проти Росії та сильну збройну допомогу Україні.

Вашингтон ухвалив таке рішення, оскільки Москва не продемонструвала прагнення припинити війну. Президент Дональд Трамп "залишив двері відчиненими стосовно Росії", але тепер "ці двері ось-ось зачиняться", сказав Грем в ефірі CBS News.

Грем сказав, що у Конгресі є 85 співаторів нових санкцій проти Росії, і тих країн, які підтримують її військову машину. Зокрема, Китаю, Індії і Бразилії.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 212 боїв, близько третини з них (74) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки.

Сили оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби та інший важливий об’єкт ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1130 солдатів, 3 ворожі танки, 4 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 035 060 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Двоє мешканців Сумщини вбиті і ще четверо поранені через російські атаки.

Серед поранених є семирічний хлопчик.

На Дніпропетровщині через атаку російських дронів постраждали діти і чоловік.

Як розповів начальник ОВА Сергій Лисак, постраждали люди у Дніпровському районі. Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік – "важкий".

Уночі агресор спрямував на область безпілотники. 10 з них, за інформацією ПвК, збили. Але є і влучання у двох районах. Зайнялися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс. Знищені 7 авто, ще 4 – пошкоджені. На Криворіжжі також виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.

Росіяни в ніч на понеділок, 14 липня, атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 136-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

До 90 із них – "шахеди", повідомили Повітряних силах. Влучання 28 дронів зафіксовано в десяти локаціях. Ще в чотирьох локаціях впали уламки збитих дронів.

"За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", – йдеться у повідомленні.

Спецпосланець США Кіт Келлог прибув до Києва, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який зустрічав його на вокзалі. Серед тем, які з ним хоче обговорити українська влада, є оборонні питання.

Також йтиметься про санкції і посилення співпраці двох країн. Остаточна програма візиту поки не оголошена, але раніше президент казав, що Келлог зустрінеться з представниками розвідок.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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