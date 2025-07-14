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Двоє 13-річних дівчаток та чоловік поранені на Дніпропетровщині дронами РФ

Над областю ППО збила 10 ворожих безпілотників. 

Двоє 13-річних дівчаток та чоловік поранені на Дніпропетровщині дронами РФ
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині через атаку російських дронів постраждали діти і чоловік. Як розповів начальник ОВА Сергій Лисак, постраждали люди у Дніпровському районі. Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік – "важкий". 

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Вночі агресор спрямував на область безпілотники. 10 з них, за інформацією ПвК, збили оборонці неба. Але є і влучання у двох районах. 

Зайнялися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс. Знищені 7 авто, ще 4 – пошкоджені.На Криворіжжі також виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.

Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Била по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Загиблих та поранених немає.
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