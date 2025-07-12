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Окупанти РФ обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, є жертви

Однал юдина загинула, двоє — зазнали поранень.

Окупанти РФ обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, є жертви
Фото: Сергій Лисак

Армія РФ 12 липня завдала ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу загинула 27-річна жінка.

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Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

"У Нікополі загинула 27-річна жінка. Ворог вбив її, обстрілявши місто з важкої артилерії. Співчуття рідним..." — ідеться у повідомленні.

Ще двоє мирних жителів отримали поранення: 35-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 86-річна жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та лінії електропередачі.
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