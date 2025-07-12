Головне за ніч та ранок суботи, 12 липня: масована атака дронами і ракетами, загиблі в Чернівцях, майже 190 боєзіткнень

У ніч на 12 липня росіяни здійснили комбіновану атаку по всій території України з використанням ударних безпілотників та крилатих ракет.

Моніторингові канали повідомили про активність стратегічної авіації ворога, станом на 3:30 ракети X-101 вже були присутні у повітряному просторі держави.

Вибухи через російські БПЛА лунали у Луцьку, Рівному, Чернівцях та Львові. Вочевидь, ворог прагнув продемонструвати, що в Україні немає навіть відносно безпечних місць.

Протиповітряна оборона працювала також у Києві.

Станом на ранок 12 липня, за уточненими даними Львівської ОВА, окрім житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея, у Львові постраждав житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає.

Також у місті пошкоджені два промислових обʼєкти. Там сталися загоряння.

Після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися шестеро людей.

У Луцьку через російську атаку знищено житловий будинок.

На щастя, без загиблих.

У Чернівцях внаслідок російського обстрілу 2 людини загинули, 14 постраждалих.

РФ спрямувала на Чернівецьку область 4 "шахеди" та ракету.

Є загиблі й в інших регіонах.

Загалом Сили ППО збили 344 із 623 ворожих цілей.

258 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 186 боєзіткнень, ситуація складна.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямках Покровська, Сергіївки й Родинського.

На Лиманському напрямку ворог атакував 34 рази.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1070 загарбників. Втрати РФ на війні проти України складають близько 1 032 690 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Вранці 12 липня Росія атакувала Харків. За попередніми даними, ворог завдав 10 ударів.

Є поранені, повідомили глава ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов. Їм надають допомогу.

Станом на 9 годину кількість потерпілих зросла до трьох.

Пошкоджено декілька об'єктів, зокрема критична інфраструктура.

У ніч на 12 липня Росія атакувала територію України 26-ма крилатими ракетами та запустила майже 600 безпілотників, повідомив президент Володимир Зеленський..

"Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них – "шахеди". Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат", — ідеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. "Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", — підкреслив Президент.

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