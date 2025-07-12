За добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російських загарбників

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1070 російських окупантів та понад 30 артилерійських систем ворога.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 032 690 (+1070) осіб
- танків – 11013 (+0) од
- бойових броньованих машин – 22980 (+1) од
- артилерійських систем – 30194 (+31) од
- РСЗВ – 1437 (+0) од
- засоби ППО – 1193 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45248 (+245)
- крилаті ракети – 3459 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54822 (+90)
- спеціальна техніка – 3929 (+0)
Дані уточнюються.