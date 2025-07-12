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За добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російських загарбників

Втрати РФ на війні проти України складають  близько 1 032 690 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російських загарбників
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1070 російських окупантів та понад 30 артилерійських систем ворога.

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Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 032 690 (+1070) осіб
  • танків – 11013 (+0) од
  • бойових броньованих машин – 22980 (+1) од
  • артилерійських систем – 30194 (+31) од
  • РСЗВ – 1437 (+0) од
  • засоби ППО – 1193 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45248 (+245)
  • крилаті ракети – 3459 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54822 (+90)
  • спеціальна техніка – 3929 (+0)

Дані уточнюються.
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