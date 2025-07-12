За добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1070 російських окупантів та понад 30 артилерійських систем ворога.

Втрати РФ на війні проти України складають близько 1 032 690 військових.

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