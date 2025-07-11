“Білі янголи” евакуювали вісім людей з Лиманської громади Донеччини

Правоохоронці врятували людей віком від 55 до 87 років.

Під ворожими атаками поліцейські підрозділу “Білий янгол” евакуювали 8 людей з Лиманської громади Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Цього разу поліцейські врятували людей віком від 55 до 87 років з населених пунктів Новоселівка, Рубці та Лиман. Тепер всі врятовані перебувають у безпечних регіонах України.

Зокрема, евакуювали трьох мешканок Лимана 71, 75 і 87 років, одна з жінок виїжджала разом зі своїм собакою.

З села Рубці правоохоронці евакуювали двох чоловіків 57 та 70 років, які пересуваються лише за допомогою крісел колісних. Вони були у супроводі рідних.

А з селища Новоселівка поліцейські вивезли 73-річного чоловіка, який потребував невідкладної медичної допомоги.

Звернутись за допомогою до “Білих янголів” Лиманського напрямку можна за телефоном (066) 56-16-102.