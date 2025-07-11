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За тиждень поліцейські здійснили на Херсонщині 59 евакуаційних операцій

За цей час поліцейські вивезли 71 громадянина, з них четверо дітей.

За тиждень поліцейські здійснили на Херсонщині 59 евакуаційних операцій
Евакуйована з Херсонщини родина з дітьми
Фото: Поліця Херсонщини

З 4 по 10 липня співробітники поліції Херсонської області провели 59 евакуаційних операцій.

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Про це повідомив начальник поліції Херсонської області Роман Козьяков.

За цей час поліцейські вивезли 71 громадянина, з них четверо дітей.

Також за фактами російських обстрілів правоохоронці внесли відомості в ЄРДР по 243 кримінальних провадженнях за ст. 438 “Воєнні злочини” Кримінального кодексу України та провели 248 оглядів місць події.

Поліцейські зібрали докази та оголосили підозру представнику спецслужб РФ, який особисто бив та наказав катувати мирних жителів у Генічеську.
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