Операція завершилася повторною атакою, внаслідок якої вся ворожа колона зупинилась від уражень.

Бійці батальйону Signum 53-ї окремої механізованої бригади знищили спробу наступу російських військ на Лиманському напрямку. Ворог застосував бронетехніку.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Розвідка 81 ОАеМБр виявила колону ворожої бронетехніки танк із розмінувальним ножем, а за ним – дві БМП. Йшли впевнено. Наче вже святкували перемогу", – кажуть в ОСУВ.

Пілоти батальйону SIGNUM миттєво прийняли рішення і спрямували кумулятивний заряд ударного дрона точно в кабіну водія танка і зупинили його. По середній БМП відпрацювали суміжний підрозділ.

Остання БМП намагалась об’їхати, але також зупинилася від ураження FPV-дроном.

Операція завершилася повторною атакою, внаслідок якої вся ворожа колона зупинилась від уражень.