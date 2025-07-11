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Сили оборони зупинили спробу російського штурму на Лиманському напрямку

Операція завершилася повторною атакою, внаслідок якої вся ворожа колона зупинилась від уражень.

Сили оборони зупинили спробу російського штурму на Лиманському напрямку
Фото: скріншот

Бійці батальйону Signum 53-ї окремої механізованої бригади знищили спробу наступу російських військ на Лиманському напрямку. Ворог застосував бронетехніку.

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Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Розвідка 81 ОАеМБр виявила колону ворожої бронетехніки танк із розмінувальним ножем, а за ним – дві БМП. Йшли впевнено. Наче вже святкували перемогу", – кажуть в ОСУВ.

Пілоти батальйону SIGNUM миттєво прийняли рішення і спрямували кумулятивний заряд ударного дрона точно в кабіну водія танка і зупинили його. По середній БМП відпрацювали суміжний підрозділ.

Остання БМП намагалась об’їхати, але також зупинилася від ураження FPV-дроном.

Операція завершилася повторною атакою, внаслідок якої вся ворожа колона зупинилась від уражень.
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