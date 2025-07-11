Бійці батальйону Signum 53-ї окремої механізованої бригади знищили спробу наступу російських військ на Лиманському напрямку. Ворог застосував бронетехніку.
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
"Розвідка 81 ОАеМБр виявила колону ворожої бронетехніки танк із розмінувальним ножем, а за ним – дві БМП. Йшли впевнено. Наче вже святкували перемогу", – кажуть в ОСУВ.
Пілоти батальйону SIGNUM миттєво прийняли рішення і спрямували кумулятивний заряд ударного дрона точно в кабіну водія танка і зупинили його. По середній БМП відпрацювали суміжний підрозділ.
Остання БМП намагалась об’їхати, але також зупинилася від ураження FPV-дроном.
Операція завершилася повторною атакою, внаслідок якої вся ворожа колона зупинилась від уражень.