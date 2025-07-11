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Апеляція ВАКС залишила без змін вирок ексзаступнику голови Тернопільської ОВА

Ігореві Гайдуку призначили понад 8 років тюрми.

Апеляція ВАКС залишила без змін вирок ексзаступнику голови Тернопільської ОВА
Апеляційна палата ВАКС
Фото: Центр протидії корупції

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок колишньому заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

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За інформацією пресслужби АП, на виконання вироку обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Захист оскаржував вирок ВАКС від 6 березня цього року. Колишнього чиновника визнали винним у хабарництві в особливо великому розмірі для себе та третьої особи.

«Суд першої інстанції призначив покарання вказаній особі у виді позбавлення волі строком на 8 років і 2 місяці з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки, а також із конфіскацією автомобіля. За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги сторони захисту без задоволення, а вирок ВАКС — без змін», - зазначили в Апеляційній палаті.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду.

  • У червні 2023 року тодішнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови ОВА затримали під час одержання хабара. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.
  • За даними народного депутата Андрія Богданця, затриманими заступниками виявилися Ігор Демʼянчук (перший заступник) та Ігор Гайдук.
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