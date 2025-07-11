Апеляція ВАКС залишила без змін вирок ексзаступнику голови Тернопільської ОВА

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок колишньому заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

За інформацією пресслужби АП, на виконання вироку обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Захист оскаржував вирок ВАКС від 6 березня цього року. Колишнього чиновника визнали винним у хабарництві в особливо великому розмірі для себе та третьої особи.

«Суд першої інстанції призначив покарання вказаній особі у виді позбавлення волі строком на 8 років і 2 місяці з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки, а також із конфіскацією автомобіля. За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги сторони захисту без задоволення, а вирок ВАКС — без змін», - зазначили в Апеляційній палаті.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду.