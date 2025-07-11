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Буданов: КНДР постачає до 40% боєприпасів Росії для війни проти України

Також КНДР постачає Росії балістичні ракети та артилерійські системи.

Буданов: КНДР постачає до 40% боєприпасів Росії для війни проти України
ГУР Буданов
Фото: gur.gov.ua

Північна Корея постачає Росії до 40% боєприпасів для війни проти України, оскільки партнерство між Пхеньяном і Москвою поглиблюється.

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Про це в інтерв'ю для Bloomberg розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, режим Кім Чен Ина також надсилає Росії іншу зброю, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи.

За словами Буданова, Росія надає Північній Кореї гроші та технології, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна.

"Це гарна зброя. Північна Корея має величезні запаси, і виробництво триває цілодобово", – сказав Буданов, пояснюючи 60% втрат військово-розвідувальних підрозділів за останні три місяці ударами артилерії північнокорейського виробництва.

  • Росія посилила військові зв'язки з Північною Кореєю після того, як президент Володимир Путін підписав з Кімом Договір про всеохопне стратегічне партнерство в червні минулого року, що стало його першим візитом до Пхеньяна за 24 роки.
  • Північна Корея відправила тисячі військових, щоб допомогти Москві витіснити українські війська з території, яку вони захопили в Курській області Росії. Кім Чен Ир пообіцяв "беззастережно" підтримувати Росію у війні, а західна розвідка підрахувала, що Пхеньян відправив мільйони артилерійських снарядів армії Путіна.
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