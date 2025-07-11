Буданов: КНДР постачає до 40% боєприпасів Росії для війни проти України

Також КНДР постачає Росії балістичні ракети та артилерійські системи.

Північна Корея постачає Росії до 40% боєприпасів для війни проти України, оскільки партнерство між Пхеньяном і Москвою поглиблюється.

Про це в інтерв'ю для Bloomberg розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, режим Кім Чен Ина також надсилає Росії іншу зброю, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи.

За словами Буданова, Росія надає Північній Кореї гроші та технології, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна.

"Це гарна зброя. Північна Корея має величезні запаси, і виробництво триває цілодобово", – сказав Буданов, пояснюючи 60% втрат військово-розвідувальних підрозділів за останні три місяці ударами артилерії північнокорейського виробництва.