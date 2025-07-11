Євгеній Шевченко отримав ще одну підозру – вимагав у бізнесменів платити його сину в обмін на угоди з Білоруссю

Народний депутат Євгеній Шевченко отримав нову підозру – за видурювання коштів в української компанії, що купувала добрива в Білорусі. В пресслужбі СБУ і Офісі генпрокурора та ДБР повідомили, що він, прикриваючись зв'язками з Білоруссю, створював штучні перешкоди при доставці товарів в Україну.

За вирішення питання він вимагав хабар у розмірі 14,5 млн гривень – на цю суму він змусив бізнесменів підписати угоду з його сином. Правоохоронці задокументували, що така сума надійшла на рахунки комерційної структури сина депутата.

"Крім того, наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні «відкати», пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив", – йдеться у повідомлені СБУ.

Офіс генпрокурора уточнив, що депутат в 2021 році, використовуючи зв'язку з білоруською владою, організував укладення договору поставки мінеральних добрив між окремими суб’єктами господарювання. Для оборудки він використав як привід те, що українське підприємство сплатило кошти за міндобрива, але білоруська сторона затягувала виконання зобов’язань.

Депутат почав розповідати підприємцям, що нібито немає всіх необхідних дозволів на перевезення вантажу. Він достеменно знав про їх наявність, але під виглядом "вирішення" відсутньої проблеми вимагав укласти договір про надання консультаційних послуг із підконтрольним йому суб’єктом господарювання – сином. Підприємці мали укласти з ним договір про надання правової допомоги.

На основі отриманих даних депутату оголосили підозру за статтею 190 КК – шахрайство, вчинене в великих розмірах. Також у цього депутата є ще дві підозри в державній зраді. Імені фігуранта правоохоронці не розкрили, але з оприлюдненї інформації очевидно, що це Євгеній Шевченко – колишній "слуга народу", а пізніше – член крила "Відновлення України", утвореного з депутатів забороненої ОПЗЖ.

Сьогодні вранці УП писала, що по справі проти Шевченка обшукували колишнього віцепрем'єра Олександра Кубракова. За даними медіа, ДБР перевіряло, чи не сприяв він цій схемі.

Хто такий Євгеній Шевченко?