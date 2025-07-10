Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
“Змінитися, щоб вижити”: репортаж з “Нової країни”, присвяченій медичній сфері
Фото“Змінитися, щоб вижити”: репортаж з “Нової країни”, присвяченій медичній сфері
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСуспільствоПодії

Затримали паліїв, які "працювали" для РФ у регіонах України. Серед агентів – школярка з мамою

Зловмисники "полювали" на авто Сил оборони, енергооб’єкти Укрзалізниці та поштові відділення.

Затримали паліїв, які "працювали" для РФ у регіонах України. Серед агентів – школярка з мамою
Один із затриманих агентів
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще шістьох агентів фсб, які вчиняли підпали у різних регіонах України. Зловмисники "полювали" на авто Сил оборони, енергооб’єкти Укрзалізниці та поштові відділення.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Як повідомили у СБУ, усі були завербовані російською спецслужбою на телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

Один із затриманих паліїв
Фото: СБУ
Один із затриманих паліїв

На Київщині кіберфахівці СБУ затримали 33-річного переселенця з Луганщини, який підпалив мультивен та кросовер українських воїнів.

На Тернопільщині викрили 19-річного безробітного з Чортківського району, який знищив релейну шафу на залізничному перегоні та готував теракт проти Сил оборони. Служба безпеки затримала фігуранта на етапі, коли він придбав складники для виготовлення у власному помешканні саморобного вибухового пристрою (СВП).

У Сумській області затримали 19-річного жителя Шостки, який спалив два позашляховики ЗСУ та намагався знищити ще одне службове авто.

На Закарпатті затримали 22-річного мешканця Тячівського району, який підпалив поштове відділення та спричинив загоряння релейної шафи місцевої філії Укрзалізниці.

В Одесі викрили 13-річну школярку та її матір, які на замовлення фсб спалили релейну шафу Укрзалізниці та евакуаційний автомобіль Сил оборони.

Затримана школярка і мама
Фото: Нацполіція
Затримана школярка і мама

Під час обшуків у фігурантів вилучили компоненти для виготовлення легкозаймистих сумішей, а також одяг і телефони із доказами злочинів.

Наразі затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирішують питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітньої фігурантки з Одеси.

  • Нещодавно СБУ та Нацпол затримали ще п'ятьох агентів РФ, які займалися диверсіями на території України.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies