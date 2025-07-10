Зловмисники "полювали" на авто Сил оборони, енергооб’єкти Укрзалізниці та поштові відділення.

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще шістьох агентів фсб, які вчиняли підпали у різних регіонах України. Зловмисники "полювали" на авто Сил оборони, енергооб’єкти Укрзалізниці та поштові відділення.

Як повідомили у СБУ, усі були завербовані російською спецслужбою на телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

Фото: СБУ Один із затриманих паліїв

На Київщині кіберфахівці СБУ затримали 33-річного переселенця з Луганщини, який підпалив мультивен та кросовер українських воїнів.

На Тернопільщині викрили 19-річного безробітного з Чортківського району, який знищив релейну шафу на залізничному перегоні та готував теракт проти Сил оборони. Служба безпеки затримала фігуранта на етапі, коли він придбав складники для виготовлення у власному помешканні саморобного вибухового пристрою (СВП).

У Сумській області затримали 19-річного жителя Шостки, який спалив два позашляховики ЗСУ та намагався знищити ще одне службове авто.

На Закарпатті затримали 22-річного мешканця Тячівського району, який підпалив поштове відділення та спричинив загоряння релейної шафи місцевої філії Укрзалізниці.

В Одесі викрили 13-річну школярку та її матір, які на замовлення фсб спалили релейну шафу Укрзалізниці та евакуаційний автомобіль Сил оборони.

Фото: Нацполіція Затримана школярка і мама

Під час обшуків у фігурантів вилучили компоненти для виготовлення легкозаймистих сумішей, а також одяг і телефони із доказами злочинів.

Наразі затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирішують питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітньої фігурантки з Одеси.