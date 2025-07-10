У Харкові аніматор планував підірвати ключові електропідстанції на замовлення РФ

СБУ затримала дитячого аніматора-агента Росії, який готував серію диверсій, щоб знеструмити Харків.

Як повідомили у спецслужбі, агент ФСБ готував підриви ключових електропідстанцій, що живлять місто.

Замовлення РФ виконував завербований російською спецслужбою дитячий аніматор з обласного центру. До уваги окупантів він потрапив через свою знайому, яка проживає в РФ.

Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: підірвати опорну електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів прифронтового міста. Для цього агент отримав інструкцію від російського спецслужбіста на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) в домашніх умовах. Співробітники СБУ затримали диверсанта, коли він робив вибухівку у своєму помешканні.

Під час документування його злочинів СБУ встановила також, що він фіксував локації Сил оборони по дорозі на дитячі свята.

Це було "тестовим" завданням для агента, якого куратор перевіряв на готовність до виконання складніших доручень. У разі успішного підриву першої електропідстанції, агент мав вчинити аналогічні диверсії на інших енергооб’єктах міста.

При обшуках у помешканні та автомобілі затриманого вилучили складові до СВП, прокремлівську символіку, зокрема український паспорт в обкладинці з триколором, а також планшет і телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.