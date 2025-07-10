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Через російські обстріли на Харківщині горіла пшениця, поранені люди

Ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.

Через російські обстріли на Харківщині горіла пшениця, поранені люди
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Упродовж доби російські війська атакували 11 населених пунктів Харківської області. Постраждали 2 людей. Горіли поля із пшеницею. 

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Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Печеніги постраждав 61-річний чоловік, а в с. Лісна Стінка Курилівської громади – 73-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 2 ракети (тип встановлюється);
  • 12 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Шахед»;
  • 8 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА V2U;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано  обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено амбулаторію (с. Приколотне), 2 приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги (м. Куп'янськ); складське приміщення (сел. Великий Бурлук); будинок, електромережі (с. Лебедівка); горіла пшениця на площі 4 га (с. Садовод); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено 7 приватних будинків (сел. Печеніги); 
  • у Берестинському районі горіла пшениця на площі 500 м кв. (с. Ляшівка); 

На Південно-Слобожанському напрямку агресор 13 разів штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне та в бік Липців і Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

  • Російські окупанти атакували дроном евакуаційний автомобіль у Куп'янському районі Харківської області. 
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