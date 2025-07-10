Через російські обстріли на Харківщині горіла пшениця, поранені люди

Упродовж доби російські війська атакували 11 населених пунктів Харківської області. Постраждали 2 людей. Горіли поля із пшеницею.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Печеніги постраждав 61-річний чоловік, а в с. Лісна Стінка Курилівської громади – 73-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети (тип встановлюється);

12 КАБ;

3 БпЛА типу «Шахед»;

8 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА V2U;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено амбулаторію (с. Приколотне), 2 приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги (м. Куп'янськ); складське приміщення (сел. Великий Бурлук); будинок, електромережі (с. Лебедівка); горіла пшениця на площі 4 га (с. Садовод);

у Чугуївському районі пошкоджено 7 приватних будинків (сел. Печеніги);

у Берестинському районі горіла пшениця на площі 500 м кв. (с. Ляшівка);

На Південно-Слобожанському напрямку агресор 13 разів штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне та в бік Липців і Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.