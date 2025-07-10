Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди

Ворог застосував по області дрони, КАБ та артилерію.

На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через російські атаки у Дніпропетровській області постраждали двоє людей. Ворог атакував дронами різних типів, артилерією та застосував КАБ.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

Захисники неба ліквідували 5 БпЛА, які агресор спрямував на область. 

Ворог бив по Нікопольщині: райцентру, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах. Застосовував FPV-дрони та обстрілював з артилерії. 

Там люди вціліли. Побиті п'ятиповерхівка, гараж, господарська споруда, бджолині вулики.

Однак через удар КАБом по Межівській громаді Синельниківського району, що стався вчора надвечір, постраждали двоє людей. Окрім 43-річного чоловіка, жінка 40 років. Вона лікуватиметься амбулаторно. 

Внаслідок тієї атаки загалом зруйновані 5 приватних будинків, близько 20 – пошкоджені. Понівечені й магазин, лінія електропередач та газогін.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies