На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди

Ворог застосував по області дрони, КАБ та артилерію.

Через російські атаки у Дніпропетровській області постраждали двоє людей. Ворог атакував дронами різних типів, артилерією та застосував КАБ.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Захисники неба ліквідували 5 БпЛА, які агресор спрямував на область.

Ворог бив по Нікопольщині: райцентру, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах. Застосовував FPV-дрони та обстрілював з артилерії.

Там люди вціліли. Побиті п'ятиповерхівка, гараж, господарська споруда, бджолині вулики.

Однак через удар КАБом по Межівській громаді Синельниківського району, що стався вчора надвечір, постраждали двоє людей. Окрім 43-річного чоловіка, жінка 40 років. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок тієї атаки загалом зруйновані 5 приватних будинків, близько 20 – пошкоджені. Понівечені й магазин, лінія електропередач та газогін.