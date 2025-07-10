На Херсонщині росіяни вбили дитину, ще 14 людей поранили

Від російської агресії постраждав 41 населений пункт області.

Упродовж доби російські війська вбили на Херсонщині дитину. Ще 14 людей дістали поранення. Від російської агресії постраждав 41 населений пункт області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Молодіжне, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Правдине, Надіївка, Микільське, Берислав, Козацьке, Нововоронцовка, Хрещенівка, Золота Балка, Гаврилівка, Садове, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Берегове, Янтарне, Софіївка, Зеленівка, Придніпровське, Дніпровське, Незламне, Розлив, Урожайне, Високе, Новорайськ, Веселе, Зарічне, Іванівка, Милове, Наддніпрянське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Саблуківка, Томарине, Тягинка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі.