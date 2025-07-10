Втрати армії РФ за добу становлять 920 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 1 030 580 солдатів.

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