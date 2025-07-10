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Втрати армії РФ за добу становлять 920 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 1 030 580 солдатів. 

Втрати армії РФ за добу становлять 920 солдатів
Втрати ворога. Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 920 окупантів, 11 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

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Про це повідомив Генштаб.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1030580 (+920) осіб 
  • танків – 11011 (+11) од
  • бойових броньованих машин – 22972 (+3) од
  • артилерійських систем – 30140 (+38) од
  • РСЗВ – 1437 (+3) од
  • засоби ППО – 1193 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44781 (+324)
  • крилаті ракети – 3445 (+6)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54656 (+81)
  • спеціальна техніка – 3929 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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