Втрати армії РФ за добу становлять 920 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 920 окупантів, 11 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1030580 (+920) осіб
- танків – 11011 (+11) од
- бойових броньованих машин – 22972 (+3) од
- артилерійських систем – 30140 (+38) од
- РСЗВ – 1437 (+3) од
- засоби ППО – 1193 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44781 (+324)
- крилаті ракети – 3445 (+6)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54656 (+81)
- спеціальна техніка – 3929 (+0).