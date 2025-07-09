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Наступного року в Данії будуть виготовлені перші українські озброєння

Українські озброєння будуть вироблятись за данські гроші, а працюватимуть на заводі і данські, і українські спеціалісти.

Наступного року в Данії будуть виготовлені перші українські озброєння
Олександр Камишін
Фото: Мінстратегпром

Радник президента України Олександр Камишін розповів Укрінформу, коли очікуються перші українські озброєння, виготовлені у Данії.

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“Перші вироби будуть на цьому заводі вже наступного року”, - розповів Камишін.

Він додав, що українські озброєння будуть вироблятись за данські гроші, а працюватимуть на заводі і данські, і українські спеціалісти.

“За рахунок данської моделі були закуплені перші вироби, вироблені в Україні і передані нашому фронту. Саме тому Данія стала першою країною, в якій ми погодилися відкрити наші оборонні заводи”, - нагадав Камишін.

Радник президента запевнив, що є висока зацікавленість у подібній співпраці в інших європейських держав, але не назвав їх.
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