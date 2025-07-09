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Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot

Білий дім розглядає це питання.

Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot
ЗРК Patriot
Фото: DPA

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot, передає Суспільне.

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“Вони хотіли би цього. Вони просили про це. Знаєте, це дуже рідкісне явище, тому що багато систем було відправлено в Україну. Але вони хотіли б. Я знаю, що вони зробили запит. Ми маємо на нього поглянути. Дуже дорога. Дуже дорога система”, - сказав Дональд Трамп.

Президент США додав, що шкодує через те, що на війну мусять витрачати стільки грошей.

“Знаєте, коли ви говорите про таку систему, як ця, дуже складну, з величезною кількістю грошей, і вони роблять це, тому що хочуть запобігти смерті. Вони зазнають сильного удару. Дуже сильного. Отже, ми дивимося на це”, — запевнив Трамп.

  • Раніше видання Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомляло, що президент США Дональд Трамп обмірковує відправлення Україні додаткової системи Patriot. 
  • Раніше Україна отримала три комплекси від США, три від Німеччини і ще один від об'єднання країн Європи, повідомив журналістам колишній посадовець Пентагону. Однак не всі ці комплекси працюють одночасно.
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