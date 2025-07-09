Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot, передає Суспільне.

“Вони хотіли би цього. Вони просили про це. Знаєте, це дуже рідкісне явище, тому що багато систем було відправлено в Україну. Але вони хотіли б. Я знаю, що вони зробили запит. Ми маємо на нього поглянути. Дуже дорога. Дуже дорога система”, - сказав Дональд Трамп.

Президент США додав, що шкодує через те, що на війну мусять витрачати стільки грошей.

“Знаєте, коли ви говорите про таку систему, як ця, дуже складну, з величезною кількістю грошей, і вони роблять це, тому що хочуть запобігти смерті. Вони зазнають сильного удару. Дуже сильного. Отже, ми дивимося на це”, — запевнив Трамп.