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Сім держав отримали листи від Трампа про введення мит

Мита у розмірі 30% будуть для Алжиру, Іраку, Лівії та Шрі-Ланки.

Сім держав отримали листи від Трампа про введення мит
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп 9 липня направив листи про введення мит сімом державам, пише Reuters.

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У переліку - Алжир, Ірак, Лівія, Шрі-Ланка, Філіппіни та інші.

Трамп попередив, що введе мита у розмірі 30% для Алжиру, Іраку, Лівії та Шрі-Ланки, по 25% для Брунея та Молдови та 20% - для Філіппін.

  • У Білому домі напередодні заявили, що президент США підпише указ щодо перенесення дати запровадження підвищених тарифних мит у межах його програми "звільнення Америки".
  • У випадку Молдови Трамп попередив, що в разі запровадження Кишиневом мит на американські товари США піднімуть свої мита на таку ж ставку.
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