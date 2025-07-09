Сім держав отримали листи від Трампа про введення мит

Мита у розмірі 30% будуть для Алжиру, Іраку, Лівії та Шрі-Ланки.

Президент США Дональд Трамп 9 липня направив листи про введення мит сімом державам, пише Reuters.

У переліку - Алжир, Ірак, Лівія, Шрі-Ланка, Філіппіни та інші.

Трамп попередив, що введе мита у розмірі 30% для Алжиру, Іраку, Лівії та Шрі-Ланки, по 25% для Брунея та Молдови та 20% - для Філіппін.