Сім держав отримали листи від Трампа про введення мит

Президент США Дональд Трамп 9 липня направив листи про введення мит сімом державам, пише Reuters.
У переліку - Алжир, Ірак, Лівія, Шрі-Ланка, Філіппіни та інші.
Трамп попередив, що введе мита у розмірі 30% для Алжиру, Іраку, Лівії та Шрі-Ланки, по 25% для Брунея та Молдови та 20% - для Філіппін.
- У Білому домі напередодні заявили, що президент США підпише указ щодо перенесення дати запровадження підвищених тарифних мит у межах його програми "звільнення Америки".
- У випадку Молдови Трамп попередив, що в разі запровадження Кишиневом мит на американські товари США піднімуть свої мита на таку ж ставку.