Збройні сили Ізраїлю заявили про початок спецоперацій на півдні Лівану

9 липня Армія оборони Ізраїлю заявила про початок цільових операції на півдні Лівану з метою знищення інфраструктури, що належить підтримуваній Іраном бойовій групі "Хезболла", пише The Guardian.

"Після отримання даних розвідки та виявлення зброї та терористичної інфраструктури "Хезболли" в декількох районах південного Лівану, солдати розпочали спеціальні цільові операції з метою їх знищення та запобігання відновленню "Хезболли" в цьому районі", — йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові не відразу відповіли на запит про коментар щодо того, чи це був перший випадок, коли ЦАХАЛ проводив спецоперацію на території Лівану після укладення перемир'я в листопаді.