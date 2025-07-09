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Збройні сили Ізраїлю заявили про початок спецоперацій на півдні Лівану

ЦАХАЛ знищує інфраструктуру "Хезболли".

Збройні сили Ізраїлю заявили про початок спецоперацій на півдні Лівану
Ізраїльський танк у південному Лівані
Фото: EPA/UPG

9 липня Армія оборони Ізраїлю заявила про початок цільових операції на півдні Лівану з метою знищення інфраструктури, що належить підтримуваній Іраном бойовій групі "Хезболла", пише The Guardian.

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"Після отримання даних розвідки  та виявлення зброї та терористичної інфраструктури "Хезболли" в декількох районах південного Лівану, солдати розпочали спеціальні цільові операції з метою їх знищення та запобігання відновленню "Хезболли" в цьому районі", — йдеться в заяві ЦАХАЛ. 

Ізраїльські військові не відразу відповіли на запит про коментар щодо того, чи це був перший випадок, коли ЦАХАЛ проводив спецоперацію на території Лівану після укладення перемир'я в листопаді.
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