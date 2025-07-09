“Тільки завдяки підтримці гуманітарних організацій вдається завозити туди їжу, питну воду, медикаменти і будівельні матеріали”, ‒ зазначив голова ОВА.

Загалом у громаді досі є 3100 осіб.

У Покровську досі залишаються близько 1700 людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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