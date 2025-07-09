У Покровську досі залишаються близько 1700 людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загалом у громаді досі є 3100 осіб.
“Тільки завдяки підтримці гуманітарних організацій вдається завозити туди їжу, питну воду, медикаменти і будівельні матеріали”, ‒ зазначив голова ОВА.
- Тиждень тому у Покровську Донецької області під час евакуації важкопоранених екіпаж "Білий янгол" потрапив під удар дронів. Постраждав поліцейський, а поранений цивільний помер у лікарні.