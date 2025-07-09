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Повені у Техасі: шукають ще понад 160 зниклих безвісти людей

Від повені також постраждав штат Нью-Мексико.

Повені у Техасі: шукають ще понад 160 зниклих безвісти людей
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 161 людина досі є зниклою безвісти у Техасі – через чотири дні після смертельних та руйнівних раптових повеней.

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Про це повідомляє BBC з посиланням на губернатора Грега Ебботта, додаючи, що надія на те, що тих, кого шукають, знайдуть живими, згасає.

Серед зниклих безвісти в сильно постраждалому окрузі Керр ‒ шестеро осіб з християнського літнього табору для дівчат, розташованого на березі річки Гваделупе.

Щонайменше 109 людей загинули внаслідок стихійного лиха, зокрема 94 лише в районі Керрвілля, повідомив Ебботт.

Від повені також постраждав штат Нью-Мексико. Національна метеорологічна служба (NWS) попередила про сильні повені у вівторок увечері.

У Техасі тривають активні пошуково-рятувальні роботи, і Ебботт пообіцяв, що рятувальні бригади “не зупиняться, доки не буде знайдено кожну зниклу безвісти особу”.

Ебботт додав, що дуже ймовірно, що найближчими днями до списку додадуться ще більше зниклих, і закликав людей повідомляти про будь-кого, хто, на їхню думку, зник.

Фото: EPA/UPG
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