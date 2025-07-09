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Кількість загиблих у Кенії внаслідок антиурядових протестів зросла до 31

Це найбільша кількість загиблих за один день з початку демонстрацій на початку цього року.

Кількість загиблих у Кенії внаслідок антиурядових протестів зросла до 31
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих у Кенії внаслідок останніх антиурядових протестів у понеділок зросла до 31 особи.

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Про це повідомляють Euronews з посиланням на державну комісія з прав людини.

Це найбільша кількість загиблих за один день з початку демонстрацій на початку цього року. Повідомляється, що за останні два тижні загинуло понад 50 людей.

Ще 107 людей отримали поранення та понад 500 було заарештовано на тлі масового руйнування майна, включно зі супермаркетами. Дані про арешти значною мірою збігаються з даними, оголошеними кенійською поліцією. В інформації не уточнюється, чи були залучені сили безпеки.

Протести, які очолює молодь та організації громадянського суспільства, тривають у Кенії вже кілька тижнів. Багато демонстрантів, обурені жорстокістю поліції, можливою корупцією в уряді і зростанням вартості життя, зажадали відставки президента Кенії Вільяма Руто.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав кенійську владу усунути корінні причини протесту. Його речниця Равіна Скамдасіні знову закликала до “спокою та стриманості, а також до повної поваги до свободи слова, об’єднаних та мирних зібрань”.

Напруженість у Кенії загострюється після смерті блогера під час затримання поліцією минулого місяця та стрільби з протестувальників з близької відстані 17 червня. 25 червня тисячі людей вийшли на мітинги у всій країні на знак протесту.
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