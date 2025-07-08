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Україна запровадила санкції проти китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів

До санкційного списку потрапили 5 юридичних осіб.

Україна запровадила санкції проти китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів
Докази передачі тіл окупантів
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про запровадження санкцій проти китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів.

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Відповідний указ №466/2025 оприлюднено на сайті президента. 

До санкційного списку потрапили 5 китайських компаній. Обмеження, у тому числі блокування активів та повне припинення торговельних операцій, запроваджено строком на 10 років.

Як повідомлялося, під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах типу "Shahed" виявили компоненти китайського виробництва.  Про це, зокрема, свідчить маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на відповідних деталях.

Розвідка Естонії раніше також повідомляла, що Китай дає Росії 80% критично важливих західних компонентів для дронів. 

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