Україна запровадила санкції проти китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про запровадження санкцій проти китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів.

Відповідний указ №466/2025 оприлюднено на сайті президента.

До санкційного списку потрапили 5 китайських компаній. Обмеження, у тому числі блокування активів та повне припинення торговельних операцій, запроваджено строком на 10 років.

Як повідомлялося, під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах типу "Shahed" виявили компоненти китайського виробництва. Про це, зокрема, свідчить маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на відповідних деталях.

Розвідка Естонії раніше також повідомляла, що Китай дає Росії 80% критично важливих західних компонентів для дронів.