Макрон поїхав із офіційним триденним візитом у Велику Британію

Король Великої Британії Чарльз ІІІ у вівторок 8 липня прийматиме президента Франції Еммануеля Макрона у Віндзорському замку. Триденний візит Макрона буде насичений зустрічами, темами яких будуть економічні питання та зовнішня політика.

Як пише Reuters, це стане першим державним візитом європейського лідера з часів Brexit. Поїздка має на меті закріпити повернення тісніших політичних зв'язків між країнами.

Зазначається, що ця подія є першою для Макрона, який має добрі особисті стосунки з королем. Останній державний візит президента Франції до Британії відбувся у 2008 році, коли Ніколя Саркозі був гостем покійної королеви Єлизавети.

Перший день візиту значною мірою "зосереджений на пишноті та насичений символізмом". Принц Вільям та його дружина Кейт зустрінуть Макрона та його дружину Бріжит на військовому аеропорту в Лондоні та супроводжуватимуть їх до Віндзора, де їх офіційно зустрінуть король та королева Камілла, а також відбудеться салют.

Потім вони проїдуть у процесії карет вулицями Віндзора, відвідають військовий парад, згодом обідатимуть з королівською родиною в замку. Пізніше Макрон повернеться до Лондона, щоб виступити перед законодавцями в парламенті. День завершиться вечерею у Віндзорському замку, під час якої король і Макрон виступлять з промовами перед приблизно 150 гостями.

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Наступного дня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийматиме Макрона на Даунінг-стріт, де вони обговорять, як зупинити потік десятків тисяч шукачів притулку через Ла-Манш.

Британські чиновники сподіваються, що Макрон погодиться на пілотний проект угоди про повернення шукачів притулку. Це передбачатиме депортацію Великою Британією одного шукача притулку до Франції в обмін на іншого з законними підставами для перебування у Великій Британії. Франція раніше відмовлялася підписувати таку угоду, заявивши, що Велика Британія повинна домовитися про угоду з усіма країнами ЄС.

У четвер Стармер і Макрон проведуть саміт Велика Британія-Франція, щоб обговорити інші двосторонні питання та шляхи підтримки України. Вони також можуть оголосити про подальшу співпрацю щодо ядерних інвестицій.

Велика Британія намагається відновити зв'язки з європейськими союзниками з моменту обрання прем'єр-міністра Кіра Стармера минулого року.