У Чехії почались добровільні військові навчання для молоді віком 18-22 роки.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Чехії.

На навчання зареєструвались майже 750 людей, з них п'ятеро не пройшли медичний огляд, інші ж відмовилися від участі з особистих причин. Окрім віку, умовою участі у навчаннях є також середня освіта.

В результаті на навчання вирушили 718 людей, з них приблизно 20% – дівчата.

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Протягом чотирьох тижнів добровольці проходитимуть інтенсивну підготовку під керівництвом досвідчених військових інструкторів.

Учасники пройдуть підготовку, яка включає основи військової тактики, стрільбу зі стрілецької зброї, метання гранат, топографічну та інженерну підготовку, курс першої медичної допомоги та фізичну підготовку, включаючи ранкові розминки та польові пересування.

Курс завершиться дводенними навчаннями в природних умовах.

Учні, які успішно завершать навчання, складуть урочисту присягу в гарнізонному містечку свого підрозділу. Після цього армія виплатить їм винагороду в розмірі 40 498 чеських крон (понад 80 тис. гривень) до сплати податків.