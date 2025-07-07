Внаслідок нападу на грецьке судно у Червоному морі двоє членів екіпажу загинули

Біля єменського порту Ходейда у Червоному морі стався напад на грецьке судно.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“Другий напад на суховантаж під прапором Ліберії, що перебуває під управлінням Греції, в Червоному морі за 24 години призвів до загибелі двох членів екіпажу та поранення двох членів екіпажу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судно пливло за 50 морських миль на захід від столиці Ємену, яка контролюється повстанським рухом хуситів.

Судно Eternity C було атаковано морськими дронами та човнами біля порту Ходейда, коли воно прямувало до Джидди в Саудівській Аравії.

Раніше хусити заявили, що вантажне судно, яке вони атакували ракетами та катерами з дистанційним керуванням, начиненими вибухівкою, затонуло в Червоному морі. Вони заявили, що дозволили 19 членам екіпажу вийти на берег з суховантажа Magic Seas під ліберійським прапором.