Адміністрація Трампа додала 60 закладів до мережі для утримування мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа створює ширшу мережу місць утримання іммігрантів, пише Bloomberg.

Таким чином місткість таких центрів збільшується на тисячі ліжок ‒ завдяки угодам з місцевими в'язницями та приватними підрядниками у всій країні.

Згідно з урядовими даними, близько 60 додаткових місцевих, штатних та федеральних в'язниць почали утримувати нещодавно заарештованих мігрантів, яким загрожує депортація, з моменту інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

Серед цих закладів є п'ять, якими керує Федеральне бюро в'язниць, чотири, якими керують приватні підрядники, включаючи CoreCivic та GEO Group, та два об'єкти на військово-морській базі США в затоці Гуантанамо, Куба. Разом вони утримували приблизно 5600 осіб на день з 27 травня по 9 червня, згідно з підрахунком середньодобових даних про населення.

У травні міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем під час бюджетних слухань повідомила законодавцям, що адміністрація хоче розширити місткість імміграційних установ щонайменше до 100 тисяч доступних ліжок. Через кілька тижнів після цих слухань вона та Стівен Міллер, головний радник Трампа з питань імміграції та заступник керівника апарату, наказали високопосадовцям ICE (Міграційна та митна правоохоронна служба США) здійснювати щонайменше 3000 арештів на день.

Водночас середньодобова кількість арештів зросла до 1000 у червні, агенти ICE об'єдналися з федеральними співробітниками з усього уряду, включно з Федеральним бюро розслідувань, Управлінням з боротьби з наркотиками та Податковою службу. Рейди відбуваються на автомийках, центрах вуличних торговців і навіть парковках Home Depot, де збираються у пошуках роботи.

За словами Доріс Майсснер, яка очолювала нині неіснуючу Службу імміграції та натуралізації за часів адміністрації Клінтона, США вже стикалися з розширенням системи утримання іммігрантів, але не в таких масштабах, як зараз. Майсснер сказала, що імміграційний закон 1996 року став поворотним моментом, вимагаючи, щоб певні мігранти, яким загрожує депортація, перебували під вартою. Він також розширив перелік правопорушень, за які депортовують. Незважаючи на це, поточні плани адміністрації Трампа перевищують ту епоху як за розміром, так і за масштабом, сказала Майсснер.

У п'ятницю Трамп підписав масштабний бюджетний законопроєкт, який включає 45 мільярдів доларів на нові імміграційні в'язниці – частину з 150 мільярдів доларів нового фінансування для реалізації його програми імміграції та прикордонного контролю.

Водночас, арешти мігрантів, яких спіймали на незаконному перетині південно-західного кордону, різко впали до мінімумів, яких не було зафіксовано з 1960-х років. Близько 6000 людей було заарештовано вздовж майже 3218 кілометрового кордону між США та Мексикою в червні.