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Польща опівночі відновила контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою

Контроль на польсько-німецькому кордоні здійснюється у 52 пунктах, а на литовському – у 13.

Польща опівночі відновила контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою
Пункт пропуску на кордоні Польщі і Литви
Фото: Straz Graniczna у соцмережі Х

Польща відновила опівночі 7 липня тимчасовий прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою. Ці заходи триватимуть до 5 серпня, але уряд може їх подовжити. 

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Як пише RMF24, контроль на польсько-німецькому кордоні здійснюється у 52 пунктах, а на литовському – у 13. Три з них – це прикордонні переходи, зокрема автомобільні: у Будзісках та Огродніках, а також залізничні у Тракішках. Там перевірки будуть проводитися цілодобово.

Решта 10 місць, де можна буде перетинати кордон із Литвою, – це так звані пункти тимчасового контролю, якими зможуть користуватися, наприклад, фермери чи місцеві жителі. У цих місцях будуть прикордонники та територіальна варта.

Загалом держрубежі контролюватимуть 800 прикордонників, підсилених групою з 300 поліцейських, 500 солдатів Військ територіальної оборони, а також 200 солдатів військової жандармерії.

Мета контролю – обмеження нелегальної міграції. Як пише видання, вже здійснили перші арешти на кордоні з Литвою – громадянин Естонії перевозив чотирьох нелегальних мігрантів, імовірно, громадян Афганістану. 

Прикордонна служба Польщі повідомила, що її співробітники перевірятимуть автомобілі та законність перебування людей в країні. 

У червні 2025 року на польсько-німецькому кордоні у Західнопоморському воєводстві німецькі служби відмовили у в'їзді 163 іноземцям через відновлення прикордонного контролю.

Наразі прикордонний контроль Польща здійснює кількома країнами Шенгенської зони, зокрема Німеччиною, яка запровадила такі ж заходи на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією у жовтні 2023 року та підтримує їх на кордоні з Австрією з 2015 року. 
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