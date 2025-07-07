Кількість жертв унаслідок повені в Техасі перевищила 80. Десятки людей, зокрема діти з табору, зникли безвісти

Найбільше постраждав округ Керр, але жертви є й в інших місцевостях.

Щонайменше 81 людина загинула і ще 41 загублена безвісти в американському штаті Техас, де почалася масштабна повінь. Серед зниклих людей є майже дюжина дітей з літнього християнського табору для дівчаток Кемп Містик, передають CBS News.

Найбільша кількість жертв виникла в окрузі Керр, повідомив шериф Ларрі Лейта на пресконференції. Там відомо уже про 68 загиблих: 40 дорослих і 28 дітей.

Лейта сказав журналістам, що щонайменше 10 дітей з табору зникли безвісти, а також один вожатий. Раніше шериф заявив, що в таборі Містик, коли сталася повінь, було близько 750 дітей.

Фото: скриншот BBC Наслідки повені в Техасі

Губернатор Ґреґ Еббот відвідав затоплений табір. Він сказав, що рятувальна операція триватиме цілодобового, допоки не знайдуть усіх потерпілих.

Серед знайдених тіл є неопізнані люди, про зникнення яких поки ніхто не заявив.

Президент США Дональд Трамп, який вчора на запит губернатора запровадив там стан стихійного лиха, сказав, що "можливо" відвідає постраждалий регіон у п'ятницю.

Хоча округ Керр найбільше постраждав від повені, щонайменше семеро людей загинули в різних частинах Техасу. У неділю округ Тревіс підтвердив смерть щонайменше шести осіб.

За словами капітана Майка Соренсона з офісу шерифа округу, у неділю в окрузі Бернет було підтверджено загибель щонайменше трьох людей. Ебботт сказав, що двоє людей досі вважаються зниклими безвісти в Бернеті: 17-річна дівчина та начальник пожежної служби округу.

Перед початком підтоплень у ранкових оповіщеннях Національна метеорологічна служба попередила про “загрозливі для життя повені” вздовж річки. Однак залишаються питання, скільки людей отримали ці попередження, чи вплинули критичні вакансії в метеорологічних службах на поширення оповіщень, і чи відреагували належним чином мешканці регіону, який завжди вважався одним з найнебезпечніших у країні стосовно раптових повеней, додає СNN.

У Ватикані Папа Лев під час недільної меси помолився за жертв повені, сказавши: "Я висловлюю свої щирі співчуття всім родинам, які втратили близьких, зокрема своїх дочок, які перебували в літньому таборі, внаслідок стихійного лиха, спричиненого повінню річки Гваделупе в Техасі, Сполучені Штати".