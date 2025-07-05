Ілон Маск заявив про створення Партії Америки

Таке рішення мільярдер-підприємець прийняв, керуючись результатами опитування у своїй соцмережі.

Мільярдер і колишній соратник Дональда Трампа Ілон Маск заявив про рішення створити у Сполучених Штатах нову партію.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Х.

“У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Партія Америки створена, щоб повернути вам вашу свободу”, – написав Маск.

Раніше, 4 липня, в День незалежності США, Маск запустив на своїй сторінці опитування “Чи варто нам створювати Партію Америки”.

“День Незалежності – ідеальний час, щоб запитати себе, чи хочете ви незалежності від двопартійної (деякі сказали б, що однопартійної) системи!” – написав він.

У голосування взяли участь 1,2 млн осіб. 65,4% проти 34,6% за створення партії.

Конфлікт Трампа і Маска