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Ілон Маск заявив про створення Партії Америки

Таке рішення мільярдер-підприємець прийняв, керуючись результатами опитування у своїй соцмережі.

Ілон Маск заявив про створення Партії Америки
Фото: EPA/UPG

Мільярдер і колишній соратник Дональда Трампа Ілон Маск заявив про рішення створити у Сполучених Штатах нову партію. 

Про це він повідомив у своїй соцмережі Х. 

“У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Партія Америки створена, щоб повернути вам вашу свободу”, – написав Маск.

Раніше, 4 липня, в День незалежності США, Маск запустив на своїй сторінці опитування “Чи варто нам створювати Партію Америки”. 

“День Незалежності – ідеальний час, щоб запитати себе, чи хочете ви незалежності від двопартійної (деякі сказали б, що однопартійної) системи!” – написав він. 

У голосування взяли участь 1,2 млн осіб. 65,4% проти 34,6% за створення партії. 

Конфлікт Трампа і Маска 

  • Після залишення посади очільника Департаменту ефективності уряду Ілон Маск почав активно критикувати Дональда Трампа в низці публікацій у своїй соцмережі. Зокрема назвав запропонований Трампом законопроєкт про бюджетні видатки “огидною мерзотою” через те, що закон значно збільшить дефіцит бюджету. Також Маск підтримав можливий імпічмент Трампа. І заявив про “велику бомбу” – нібито Трамп фігурує у “файлах Епштейна” (документи щодо фінансиста та злочинця Джеффрі Епштейна, який був засуджений за сексуальну експлуатацію неповнолітніх), втім цей твіт він згодом видалив. 
  • Зі свого боку Трамп назвав Маска “запеклим наркоманом” та пригрозив “серйозними наслідками”, якщо він підтримає демократів.
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