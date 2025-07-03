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Кияни передали ще 2350 БпЛА на гарячі напрямки фронту

Цього року Київрада спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки.

Кияни передали ще 2350 БпЛА на гарячі напрямки фронту
kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко передав ще 2350 дронів від столичної громади на найважчі ділянки фронту. Безпілотники від киян отримали 225 окремий штурмовий полк, а також 63 та 100 окремі механізовані бригади. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Передав від громади столиці бійцям на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги - іще 2350 БпЛА різного типу. Зокрема, військовим 225-го окремого штурмового полку, підпорядкованого Головнокомандувачу ЗСУ, відправили 2000 FPV-дронів різних типів, 200 БпЛА Mavic (нічних і денних). Та обладнання для радіоелектронної боротьби. За перші півроку 2025-го з міського бюджету на потреби полку виділили вже 200 млн грн», - повідомив Віталій Кличко.

Ще 100 БпЛА Mavic, за словами мера, поїхали до бійців 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. А 50 дронів Mavic столиця передала захисникам 63 окремої механізованої бригади ЗСУ. 

«Загалом від початку року від громади відправили на передову понад 25 000 БпЛА різних типів. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти бійці купують вкрай необхідне оснащення. Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу», - наголосив Віталій Кличко. 

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що ініціював збільшення видатків міського бюджету на потреби сил оборони ще на 2 млрд грн. Найближчим часом відповідний проєкт рішення має бути проголосований на сесії Київради.
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