Верховний суд скасував рішення про заборону проросійської партії "Наш край"

Верховний суд задовольнив апеляційну скаргу політичної партії "Наш край" та скасував рішення про заборону політсили.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на постанову суду, копію якої отримала редакція.

"Керуючись статтями 289-3, 308, 315, 317 КАС України, Суд постановив: апеляційну скаргу Політичної партії "Наш край" задовольнити; рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 19.06.2024 скасувати; прийняти у справі нове судове рішення, яким у задоволенні позову відмовити. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає", - йдеться в документі від 1 липнпя.

Повний текст постанови буде складено протягом п'яти днів.

У партії "Наш край" також заявили про скасування заборони і зазначили, що звинувачення у проросійськості та антидержавницькій позиції "були визнані судом безпідставними та незаконними".

"Партія налічує понад 10 тисяч членів та близько 1700 депутатів місцевих рад. Природньо, що деякі з членів партії, як і представники влади і правоохоронних органів України, як і сотні інших громадян України на окупованих територіях, можуть підозрюватись у співпраці з окупантами. Але партія рішуче реагувала на ці поодинокі випадки – і виключала таких осіб із своїх лав", – йдеться у заяві.

Наразі партія не планує повертатися до активної політичної діяльності.

Діяльність партії "Наш край"