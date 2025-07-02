Верховний суд скасував рішення про заборону проросійської партії "Наш край"

Верховний суд задовольнив апеляційну скаргу політичної партії "Наш край" та скасував рішення про заборону політсили.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на постанову суду, копію якої отримала редакція.
"Керуючись статтями 289-3, 308, 315, 317 КАС України, Суд постановив: апеляційну скаргу Політичної партії "Наш край" задовольнити; рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 19.06.2024 скасувати; прийняти у справі нове судове рішення, яким у задоволенні позову відмовити. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає", - йдеться в документі від 1 липнпя.
Повний текст постанови буде складено протягом п'яти днів.
У партії "Наш край" також заявили про скасування заборони і зазначили, що звинувачення у проросійськості та антидержавницькій позиції "були визнані судом безпідставними та незаконними".
"Партія налічує понад 10 тисяч членів та близько 1700 депутатів місцевих рад. Природньо, що деякі з членів партії, як і представники влади і правоохоронних органів України, як і сотні інших громадян України на окупованих територіях, можуть підозрюватись у співпраці з окупантами. Але партія рішуче реагувала на ці поодинокі випадки – і виключала таких осіб із своїх лав", – йдеться у заяві.
Наразі партія не планує повертатися до активної політичної діяльності.
Діяльність партії "Наш край"
- "Наш край” – це політична партія, створена переважно з вихідців з “Партії регіонів”. Партія зібрала багатьох колишніх політиків-регіоналів, а також місцевих керівників доби Віктора Януковича. “Наш край” неофіційно ще називали “партією мерів”, оскільки від неї було обрано чимало міських голів на виборах 2015 року.
- Партія була зареєстрована у 2011 році під назвою “Блокова партія” нардепом-регіоналом Антоном Кіссе, але фактично постала на політичній арені у 2014 році. Тоді частина колишніх членів “Партії регіонів” вирішили об’єднатися в новому політичному проєкті, перейменувавши "Блокову партію” на “Наш Край”.
- Співголовами “Нашого граю” стали екснардепи Антон Кіссе, Олександр Мазурчак (також був мером Кам’янець-Подільського), Юрій Гранатуров (був мером Миколаєва), Олександр Фельдман, Сергій Кальцев та Сергій Шахов. Харківських бізнесменів Фельдмана та Олександра Ярославського крім того називали головними фінансистами “Нашого краю”.
- Серед впізнаваних облич партії також Володимир Макеєнко, який очолював КМДА під час розстрілів на Майдані.
- До партії також долучилися низка мерів, які представляли “Партію регіонів”. Зокрема це ексмер Херсона Володимир Сальдо, ексмер Маріуполя Юрій Хотлубей, ексмер Бердянська Володимир Чепурний, ексочільники Борисполя Анатолій Федорчук та Чернігова Олександр Соколов.
- У 2015 році “Наш край” брала участь у місцевих виборах під гаслом “партія мерів, господарників та професіоналів. За результатами виборів “Наш край” посів третє місце: від партії було обрано 4357 депутатів і 156 міських, селищних і сільських голів.
- "Наш край" був серед партій-лідерів за кількістю замовної реклами у ЗМІ перед виборами, а депутатів від партії ловили на "гречкосійстві".
- Упродовж 2015-2019 років кандидати від “Наш край” також обиралися на виборах до новостворених об'єднаних територіальних громадах. Партія була серед лідерів на виборах ОТГ.
- На парламентських виборах 2019 року від нардепами стали три представники партії: Антон Кіссе, Валерій Давиденко та Сергій Шахов.
- На місцевих виборах 2020 року партія “Наш край” посіла сьоме місце, отримавши 1937 мандатів у місцевих радах. Офіційне гасло партії на цих виборах змінилося на “сила господарників та професіоналів” (згадку про “мерів” було вилучено).
- У червні 2022 року СБУ викрила схему, з якою голова партії та керівник її територіального осередку продавали прохідне місце до Верховної Ради за $2,5 млн.
- У червні 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції та заборонив діяльність політичної партії "Наш край".