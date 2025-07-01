Шмигаль обговорив із генсеком ООН Гутеррешем обстріли України та розмінування

Прем'єр подякував за залученість до Чорноморської зернової ініціативи і підтримку гуманітарних програм.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту до Іспанії зустрівся із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Глава українського уряду у телеграмі зазначив, що подякував генсекові за особисту залученість до реалізації Чорноморської зернової ініціативи та підтримку гуманітарних програм для України й українців.

Шмигаль нагадав, що Росія щодня атакує українські міста сотнями повітряних цілей, зокрема безпілотниками та ракетами, унаслідок чого гинуть люди.

"Детально поінформував пана Гутерреша про атаки на цивільних. росія не прагне домовлятися, тому потрібно змусити її до миру через системний міжнародний тиск, посилення санкцій і надання Україні необхідної зброї для захисту. Дякую ООН за це розуміння", – зазначив прем'єр.

Він розповів, що також окрему увагу приділили розмінуванню. Площа потенційно замінованих українських земель сьогодні складає близько 137 тис. км2.

"Активно працюють оператори протимінної діяльності, але обсяг роботи залишається великим. Потребуємо додаткової підтримки від партнерів", – наголосив Шмигаль.