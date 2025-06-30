Угода дає можливість доставляти вантажі автомобільним транспортом до Марокко та імпортувати звідти товари.

Україна та Марокко підписали угоду про міжнародні автомобільні перевезення

У Стамбулі в рамках Глобального транспортного форуму Україна та Марокко уклали угоду про міжнародні автомобільні перевезення. Документ підписали заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач і міністр транспорту та логістики Марокко Амбессамад Каюх.

Як наголосили у Міністерстві розвитку громад та територій України, цей договір відкриває нові можливості для розвитку торгівлі, логістики та економічної співпраці між державами.

За словами Деркача, це – перша угода про автомобільне сполучення з країною Африки. Більше того, за 10 років це перша нова угода про автомобільне сполучення з іноземною державою.

"Угода дає можливість доставляти вантажі автомобільним транспортом до Марокко та імпортувати звідти товари. Відповідний запит є від вітчизняного бізнесу та перевізників. Угода сприятиме спрощенню умов для перевізників та розвитку нових маршрутів між нашими країнами", – зазначив заступник українського міністра.

Договір визначає правові та організаційні засади здійснення міжнародних автомобільних вантажних і пасажирських перевезень, передбачає видачу дозволів, а також врегульовує питання транзиту.

Зокрема, для виконання вантажних перевезень передбачений обмін дозволами. Для цього сторони проведуть засідання змішаної комісії.

Регулярне пасажирське сполучення стане можливим після відкриття відповідних маршрутів, нерегулярне – після обміну дозволами.