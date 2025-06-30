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Україна та Марокко підписали угоду про міжнародні автомобільні перевезення

Угода дає можливість доставляти вантажі автомобільним транспортом до Марокко та імпортувати звідти товари.

Україна та Марокко підписали угоду про міжнародні автомобільні перевезення
Україна та Марокко підписали угоду про міжнародні автомобільні перевезення
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

У Стамбулі в рамках Глобального транспортного форуму Україна та Марокко уклали угоду про міжнародні автомобільні перевезення. Документ підписали заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач і міністр транспорту та логістики Марокко Амбессамад Каюх. 

Як наголосили у Міністерстві розвитку громад та територій України, цей договір  відкриває нові можливості для розвитку торгівлі, логістики та економічної співпраці між державами.

За словами Деркача, це – перша угода про автомобільне сполучення з країною Африки. Більше того, за 10 років це перша нова угода про автомобільне сполучення з іноземною державою. 

"Угода дає можливість доставляти вантажі автомобільним транспортом до Марокко та імпортувати звідти товари. Відповідний запит є від вітчизняного бізнесу та перевізників. Угода сприятиме спрощенню умов для перевізників та розвитку нових маршрутів між нашими країнами", – зазначив заступник українського міністра. 

Договір визначає правові та організаційні засади здійснення міжнародних автомобільних вантажних і пасажирських перевезень, передбачає видачу дозволів, а також врегульовує питання транзиту.

Зокрема, для виконання вантажних перевезень передбачений обмін дозволами. Для цього сторони проведуть засідання змішаної комісії. 

Регулярне пасажирське сполучення стане можливим після відкриття відповідних маршрутів, нерегулярне – після обміну дозволами. 
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