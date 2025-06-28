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Зеленський: Україна зробить усе, щоб відносини із Польщею ставали міцнішими

Про це він заявив під час пресконференції із очільником Польщі Андежєм Дудою.

Зеленський: Україна зробить усе, щоб відносини із Польщею ставали міцнішими
Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський під час спільної із польським колегою Анджеєм Дудою пресконференції заявив, що Київ і надалі працюватиме над зміцненням українсько-польських відносин і подякував йому за співпрацю.

"Я хочу подякувати ще раз особисто за все те, що ми зробили разом. За твою допомогу. Дякую тобі за спільні, важливі і вчасні рішення, за кожен твій візит. Сьогодні це фактично твій прощальний візит, як чинного Президента Польщі, в Україну, але ми завжди будемо раді тебе бачити в Україні як друга. Це, мені здається, головний статус. Дійсно, ти хороший друг і дуже смілива людина", – сказав Зеленський Дуді.

Також глава України нагадав, що Польща готується до вступу на посаду нового президента Навроцького.

"Ми будемо робити все, що залежить від нас, щоб відносини між нашими державами ставали тільки міцнішими", — сказав український президент. 

Він подякував Анджею Дуді за підтримку України, а також за внесок у розвиток оборонної співпраці.

"Цими місяцями реалізовано серйозні українсько-польські домовленості в оборонній сфері. Сподіваюся, за підсумками цього півріччя ми зможемо сказати, що разом зробили відчутний крок уперед на посилення наших позицій", – додав глава держави.

А Анджей Дуда висловив сподівання, що приязнь, яка виникла між Україною та Потльщею, "стануть елементом фундаменту приязних відносин на десятиліття".

Він подякував за розуміння у рішенні історичних питань, які українська влада приймає останнім часом.

  • Сьогодні, 28 червня, президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом в Україну.
  • Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом Свободи.
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