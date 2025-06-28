Сирський: Конституція – правове ядро нашої держави

Оборона України, захист її суверенітету і територіальної цілісності покладаються на ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських військовослужбовців з Днем Конституції України.

Звернення Головком опублікував у соцмережах.

"Шановні українські воїни – захисники й захисниці України та її Основного Закону. Конституція – це правове ядро нашої держави. Вона визначає наш суспільний лад, державний устрій, права і свободи громадян, а також обов’язок: захищати незалежність і територіальну цілісність України", – ідеться у зверненні.

Сирський наголошує, що для нього як Головнокомандувача ЗСУ, і для сотень тисяч українців, які боронять державу, ця норма Конституції стала сенсом життя.

"Оборона України, захист її суверенітету і територіальної цілісності покладаються на Збройні Сили України. І ми виконуємо цей обов’язок – щоденно, рішуче, зі зброєю в руках. Ми стоїмо одинадцятий рік. Б’ємо нещадно ворога. Розвиваємо армію і воєнні технології. Залучаємо партнерів світу – і віримо у перемогу України. Усе це неможливо уявити без чіткої правової системи держави, яка працює у тісному зв’язку із суспільством", – наголосив Головнокомандувач.

Сирський подякував військовим, хто щодня "ризикуючи життям і здоров’ям" виконує статтю 65 Конституції України про захист Вітчизни.

"Вшановую пам’ять усіх, хто загинув, боронячи нашу землю, наше небо – й основи нашої Конституці", — додав він.