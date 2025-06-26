Сирський: станом на цей тиждень просування Росії в прикордонні Сумської області зупинили

Просування окупантів у прикордонні Сумської області станом на цей тиждень зупинено, лінія зіткнення стабілізована. За підсумками цього та минулого місяця, на думку головкома Олександра Сирського, можна констатувати "захлинання" цьогорічної хвилі намагань "літнього наступу" ворога з російської території.

На визначених ділянках Сили оборони звільняють землю в прикордонні Сумської області. Але оборона регіону залишається одним з основних завдань.

"На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу зс росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку", – сказав головнокомандувач.

Він повідомив про створення в командуванні угруповання на Північнослобожанському напрямку групи з питань оборони міст і громад Сумської області. Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Також призначили посадовця, який безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Крім того, призначили заступника з питань інженерних фортифікацій.

"Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація «kill-зон», побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевіркою", – додав Сирський.

Більше на цю тему – в матеріалі "Щодо наступу росіян на Суми" та в матеріалі "Суми за три дні?".