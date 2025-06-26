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Зросла кількість убитих російським ударом по Дніпропетровській області 24 червня

Померла ще одна людина. 

Зросла кількість убитих російським ударом по Дніпропетровській області 24 червня
Росія 24 червня вдарила по Дніпру
Фото: Сергій Лисак у Telegram

До 20 зросла кількість жертв російського удару по Дніпру, вчиненого 24 червня. Разом з двома вбитими людьми в Самарі загалом в області того дня загинули 22 людини, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

Він навів дані про російські обстріли минулої доби. Від вечора ворог не припиняв атаки на Нікопольський район, по якому бив з важкої артилерії, скеровував fpv-дрони та скидав боєприпаси з БпЛА. 

"Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадам. Вогнем охопило кафе. Понівечені інфраструктура, підприємство, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто. Гучно було також у Дніпровському районі. Там руйнування є на території однієї з зон відпочинку. Повсюди минулося без постраждалих. Близько опівночі захисники неба знищили над областю 2 ворожі безпілотники", – сказав він. 

  • Вранці 24 червня Росія атакувала балістикою Дніпро і Дніпропетровську область. Це був один з найгірших ударів, що забрав життя на той момент 19 людей в Дніпрі та ще двох – у Самарі. Кількість поранених – понад 200.
  • Пошкоджені будинки, інфраструктура, пасажирський поїзд Одеса – Запоріжжя, велика кількість освітніх закладів. 
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