Зросла кількість убитих російським ударом по Дніпропетровській області 24 червня

До 20 зросла кількість жертв російського удару по Дніпру, вчиненого 24 червня. Разом з двома вбитими людьми в Самарі загалом в області того дня загинули 22 людини, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Він навів дані про російські обстріли минулої доби. Від вечора ворог не припиняв атаки на Нікопольський район, по якому бив з важкої артилерії, скеровував fpv-дрони та скидав боєприпаси з БпЛА.

"Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадам. Вогнем охопило кафе. Понівечені інфраструктура, підприємство, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто. Гучно було також у Дніпровському районі. Там руйнування є на території однієї з зон відпочинку. Повсюди минулося без постраждалих. Близько опівночі захисники неба знищили над областю 2 ворожі безпілотники", – сказав він.